مفوضية الامم المتحدة السمية لحقوق الانسان تعرب عن استيائها إزاء اندلاع أعمال العنف الأخيرة بدولة جنوب السودان.

جنيف 26 أبريل 2017 (وال)- أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استيائها من اندلاع أعمال العنف الأخيرة في عدة بلدات في جنوب السودان بما في ذلك في مدينتي باجوك في ولاية الاستوائية وواو في ولاية غرب بحر الغزال مما تسبب في خسائر كبيرة في أرواح المدنيين وتشريد أكثر من 22 ألف شخص. وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية بجنيف إن الزيارتين اللتين قامت بهما المفوضية مؤخرا إلى الموقعين كشفت عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات القتل العشوائية للمدنيين ونهب الممتلكات المدنية وتدميرها. وأكدت أن انتشار الإفلات من العقاب في جنوب السودان لمثل هذه الهجمات المروعة ضد المدنيين لا يمكن إلا أن يشجع على المزيد من العنف وحثت السلطات على ضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف في باجوك وواو بغض النظر عن انتماءاتهم ورتبتهم. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة هناك 7.5 مليون شخص في جنوب السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية منهم أكثر من 4.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب النزوح والصراع والتدهور الاقتصادي. بدوره قال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة "إن المنظمة الدولية للهجرة وشركاءها يستجيبون لتدفق أكثر من 22 ألف نازح في بلدة واو في جنوب السودان وحولها منذ اندلاع أعمال العنف في العاشر من إبريل الجاري".