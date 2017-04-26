منظمة حقوقية تدعو زعماء آسيان لإتخاذ موقف ضد الفلبين بشأن حربها على المخدرات.

لندن 26 أبريل 2017 (وال) - دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم زعماء دول جنوب شرق آسيا إلى إتخاذ موقف ضد الحرب التي تشنها الفلبين على تجارة المخدرات والتي أسفرت عن مصرع لاف الأشخاص في ظل حكم الرئيس رودريغو دوتيرتي. وقالت المنظمة إنه "يتعين على قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشرة أعضاء أن يبحثوا ما إذا كانت عمليات القتل تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الرابطة وخاصة المتعلق بحقوق الإنسان". وأضافت المنظمة أن" ما لا يقل عن 9 لاف شخص لقوا مصرعهم على يد رجال الشرطة أو مسلحين مجهولين منذ يوليو عام 2016". من جانبه قال شامبا باتيل مدير منظمة العفو الدولية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ إن " تصاعد عدد القتلى دليل على أن السلطات الفلبينية لها دور في إراقة الدماء". وفى رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير العدل الفلبيني فيتاليانو أجويري, دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إجراء تحقيق "سريع" و"نزيه" في جميع عمليات القتل المتعلقة بالمخدرات وتوجيه الاتهامات الجنائية ضد المشتبه فيهم بغض النظر عن رتبتهم أو وضعهم.