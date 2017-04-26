استقالة وزير إعادة الإعمار الياباني من منصبه على خلفية تصريحات مثيرة للجدل.

طوكيو 26 أبريل 2017 (وال)- استقال وزير إعادة الإعمار الياباني ماساهيرو إمامورا من منصبه, وذلك على خلفية تصريحات قال فيها إنه من الأفضل والجيد أن كارثة تسونامي عام 2011 ضربت مناطق شمال اليابان بدلا من أن تضرب المناطق القريبة من العاصمة طوكيو لأن ذلك كان سيتسبب في إحداث أضرار بالغة. وذكرت مصادر صحفية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء شينزو أبي قد قبل استقالة إمامورا, مشيرة إلى أن ماسايوشي يوشينو نائب وزير البيئة السابق سيخلف الوزير المستقيل في هذا المنصب. وأضافت المصادر أن الوزير قد اعتذر بشدة بعد هذه التصريحات التي أدلى بها خلال فعالية نظمها الحزب الحاكم. يشار إلى أن كارثة 2011 قد أسفرت عن مقتل 18500 شخص في مناطق شمال اليابان وألحقت أضرارا بمحطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية.