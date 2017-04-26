الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإجبار العدو الإسرائيلي للتراجع عن عمليات الاستيطان.

رام الله 26 أبريل 2017 (وال)-أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي الذي يهدف إلى بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا في عملية استيطانية هي الأكبر والتي تقام في القدس المحتلة بما يؤدي الى قطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة وبين وسط وشمال الضفة الغربية. واشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الاربعاء إلى تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية على المدخل الرئيس لبلدة عرابة جنوب مدينة جنين وإقدام مجموعة من المستوطنين على اقتحام أرض فلسطينية كانت قد أقيمت عليها مستوطنة في مدينة جنين والتي تم إخلاؤها في عام 2005 وإقدام المستوطنين على حرق أشجار زيتون أمس الثلاثاء مزروعة على مساحة 5 دونمات من أراضي "بيت تعمر" شرق مدينة بيت لحم. وأكدت أن سلطات الاحتلال تستغل الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لتصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني لتنفيذ ايديولوجياته القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وإغلاق الباب أمام فرصة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة.