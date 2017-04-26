واشنطن تأمل في إيجاد حل دبلوماسي لأزمة كوريا الشمالية .

واشنطن 26 أبريل 2017 (وال)- أعلن البيت الأبيض الامريكي أنه مازال هناك مجال لاتخاذ قرار دبلوماسى بشأن أزمة كوريا الشمالية في الوقت الذي تجري فيه بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية, وتجري كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تدريباتها العسكرية المشتركة, وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. ونقلت الصحيفة في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله "نسعى جميعا لحل هذه الأزمة دبلوماسيا ومواصلة الضغط على الصين ودول أخرى لاستخدام نفوذهم السياسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار في المنطقة بل وللحد أيضا من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية". وقال سبايسر ان الاجتماع الودى الذى عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصينى شى جين بينج فى فلوريدا هذا الشهر "يؤتى ثماره".