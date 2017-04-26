فنزويلا تهدد بالانسحاب من منظمة الدول الأمريكية.

كراكاس 26 أبريل 2017 (وال)-هددت حكومة فنزويلا بالانسحاب من منظمة الدول الأمريكية احتجاجا على ما اعتبرته محاولات من جانب الحكومات الاجنبية للتدخل فى شؤونها من خلال انحيازها تجاه الاضطرابات السياسية التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة بالبلاد. وصرحت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز بأنها تلقت تعليمات من الرئيس نيكولاس مادورو ببدء انسحاب فنزويلا من منظمة الدول الأمريكية - التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ,إذا عقد وزراء خارجية المنطقة اجتماعا حول الأزمة بدون دعم حكومته. ومن المقرر أن يجتمع ممثلون من منظمة الدول الأمريكية في واشنطن اليوم لبحث اقتراح 16 دولة من بينها البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة يدعو إلى عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية المنطقة لبحث الوضع فى فنزويلا.