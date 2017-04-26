وزير الشؤون الخارجية اليوناني في زيارة رسمية غدا الخميس الى الجزائر.

الجزائر 26 ابريل 2017 (وال)- يقوم وزير الشؤون الخارجية اليوناني نيكولاوس كوتزياس غدا الخميس بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة حسبما ورد اليوم الاربعاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. واضاف نفس المصدر ان هذه الزيارة "تندرج في اطار المشاورات الثنائية المنتظمة و تستجيب لارادة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تشهد هذه السنوات الاخيرة تطورا مستمرا في عدة مجالات". كما ستكون هذه الزيارة فرصة للطرفين "للقيام بدراسة معمقة لمسائل التعاون في عدة قطاعات و السبل الكفيلة ببعث ديناميكية جديدة في علاقاتنا العامة كما ستسمح باستكشاف امكانيات التبادل الجديدة لاسيما في المجال الاقتصادي تحسبا لانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري اليوناني المقبلة". و اشار البيان الى ان الطرفين سيتطرقان ايضا الى "المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".