الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة تزيد بواقع ثلاثة أضعاف عام 2016 .

نيويورك 26إبريل 2017 (وال)- بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف في عام 2016 مع قيام الشركات الصينية بتوظيف أكثر من 140 ألف أمريكي حسبما أفاد به تقرير صدر يوم الثلاثاء. وقفزت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة التي مضت بالفعل في مسار تصاعدي خلال السنوات الخمس الماضية إلى 46 مليار دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة نسبتها 200 في المائة عن التسجيل السابق في عام 2015 والذي بلغت فيه 15 مليار دولار حسبما أفاد التقرير الذي نشرته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية ومؤسسة "روديوم جروب" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية ومقرها نيويورك. وكتب ستيفن أورلينز رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية في التقرير "باعتباري مراقبا ومشاركا في الموجة المبكرة من الاستثمارات الأمريكية في الصين شهدت بنفسي قوة رأس المال الموظف توظيفا جيدا في النهوض بالمجتمعات وتغيير حياتها". وأضاف أورلينز بقوله "إنني اشهد اليوم قصة مماثلة بدأت تتكشف مع الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة". وحتى نهاية العام الماضي كانت هناك حوالي 3200 شركة مملوكة لصينيين تعمل في أنحاء 98 في المائة من المقاطعات الأمريكية وتوظف أكثر من 140 ألف أمريكي وهو رقم أكثر من تسعة أضعاف مما تم تسجيله في عام 2009. وأشار التقرير إلى أن العدد المتزايد من العمال الأمريكيين الذين توظفهم الشركات الصينية يتفق مع الوعد الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخلق المزيد من فرص العمل في البلاد. وقال أورلينز إن "البيانات تشير تماما إلى أن الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة مكملة لمحور اهتمام الإدارة الحالية والمتمثل في خلق وظائف للأمريكيين وحمايتها".