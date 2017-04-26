فنزويلا: استمرار المظاهرات المطالبة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة.

الجزائر 26 أبريل 2017 (وال) - دخلت المظاهرات التي تشهدها فنزويلا اسبوعها الرابع وسط ضغوطات تمارسها المعارضة على الرئيس نيكولاس مادورو لاجباره على التخلي على السلطة و تنظيم انتخابات مبكرة بينما تعهد هذا الاخير بالانتصار على ما أ سماه ب"العنف " والانقلاب". وترمي المظاهرات الحالية المناوئة للرئيس مادورو -والتي تنظم بشكل شبه يومي- الى اجباره على التنحي واعطاء فرصة لاجراء انتخابات مسبقة ة و"اطلاق سراح السجناء السياسيين و احترام البرلمان وتوفير الغذاء والدواء للفنزويليين". وكانت اعمال العنف قد خلفت لحد الان 26 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 ابريل الجاري.