رابطة الابطال الافريقية الجولة الاولى : اهلي طرابلس الليبي يبدأ المنافسة مع فريق اتحاد الجزائر .الأربعاء ، 26-04-2017 - 16:01:00

القاهرة, 26 ابريل 201 ( وال )- يحل فريق اهلي طرابلس ضيفا على نظيره فريق اتحاد الجزائر لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثانية لمرحلة المجموعات لرابطة ابطال افريقيا-2017 لكرة القدم المقررة في الفترة ما بين 12 و14 مايو المقبل. في المباراة الاخرى للمجموعة الثانية , يلاقي الزمالك المصري نظيره كاب يونايتد الزيمبابوي. ويتأهل الفريقان الاولان عن كل مجموعة من المجموعات الاربع التي كشفت عنهم القرعة التي سحبت اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة , إلى الدور ربع النهائي . ...( وال )...

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