رابطة الابطال الافريقية الجولة الاولى : اهلي طرابلس الليبي يبدأ المنافسة مع فريق اتحاد الجزائر .

القاهرة, 26 ابريل 201 ( وال )- يحل فريق اهلي طرابلس ضيفا على نظيره فريق اتحاد الجزائر لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثانية لمرحلة المجموعات لرابطة ابطال افريقيا-2017 لكرة القدم المقررة في الفترة ما بين 12 و14 مايو المقبل. في المباراة الاخرى للمجموعة الثانية , يلاقي الزمالك المصري نظيره كاب يونايتد الزيمبابوي. ويتأهل الفريقان الاولان عن كل مجموعة من المجموعات الاربع التي كشفت عنهم القرعة التي سحبت اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة , إلى الدور ربع النهائي . ...( وال )...