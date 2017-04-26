كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (دور المجموعات) : قرعة .

القاهرة, 26 أبريل 2017 ( وال ) - جرت اليوم الاربعاء بالقاهرة عملية القرعة لدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم . وجاءت المجموعات الأربع على النحو التالي : المجموعة الأولى : الفتح الرباطي (المغرب), النادي الإفريقي (تونس), ريفير يونايتد (نيجيريا), كامبالا (أوغندا) المجموعة الثانية : بلاتينيوم ستار (جنوب إفريقيا), مولودية الجزائر (الجزائر), مبابان سوالوز (سوازيلندا) الصفاقسي التونسي(تونس) المجموعة الثالثة : زيسكو يونايتد (زامبيا), ريكرياتيفو ليبولو (أنغولا), هلال عبيد (السودان), سموحة (مصر) المجموعة الرابعة : تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية), سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا), حوريا كوناكري (غينيا), مونانا (الغابون). ...( وال )...