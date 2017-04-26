رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (دور المجموعات) : أهلي طرابلس في المجموعة الثانية .

القاهرة, 26 أبريل 2017 ( وال ) - أوقعت عملية قرعة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي جرت اليوم الأربعاء بالقاهرة , أهلي طرابلس أمام كل من الزمالك المصري وفريق اتحاد الجزائر وكاب يونايتد من زيمبابوي لحساب المجموعة الثانية. تركيبة المجموعات : المجموعة الأولى : النجم الساحلي (تونس) - هلال أم درمان (السودان) - المريخ (السودان) - فيرافياريو دا بايرا (موزمبيق) المجموعة الثانية : أهلي طرابلس (ليبيا) الزمالك (مصر) - اتحاد الجزائر (الجزائر) - - كاب يونايتد (زيمبابوي) المجموعة الثالثة : ميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا) - الترجي التونسي (تونس) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - سان جورج (إثيوبيا) المجموعة الرابعة : الأهلي (مصر) - وداد الدار البيضاء (المغرب) - القطن سبور (الكاميرون) - زاناكو (زامبيا). يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي . ...( وال )...