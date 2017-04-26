إصابة فلسطيني بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالضفة الغربية .

رام الله 26 أبريل 2017 ( وال )- اصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في شمال الضفة الغربية . وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الاربعاء أنها أبلغت بإصابة فلسطيني بجروح حرجة للغاية بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز إسرائيلي جنوب مدينة نابلس. من جهتها ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال رفضت انتشال المصاب من قبل طواقم الهلال الأحمرالفلسطيني ، موضحة أن المصاب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. ...( وال )...