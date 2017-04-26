لجنة الأزمة ببلدية صبراتة تسلم مبنى مديرية الأمن بعد اجراء الصيانة اللازمة له.

صبراتة 26 ابريل 2017 (وال)- سلمت لجنة الأزمة ببلدية صبراتة متمثلة في عميد البلدية ومقرر اللجنة الى مدير أمن صبراتة مبنى المديرية بعد اجراء الصيانة اللازمة بحضور الشركة المنفذة وعدد من أعضاء مديرية الأمن وادارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس . وذكرت مصادر المجلس البلدي صبراتة ان فترة التنفيذ المتعاقد عليها لمبنى المديرية ( 6 ) أِشهر إلا أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تسببت في تأخير تسليم المشروع بحسب المدة المتفق عليها . وكانت لجنة الأزمة بالمجلس البلدي صبراتة كلفت شركة وادي بنينة للمقاولات العامة منذ شهر فبراير 2016 باجراء الصيانة اللازمة للمبنى وتجهيزه من الناحية الفنية . ..(وال)..