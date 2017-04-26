مصادر حكومية : مقتل ( 28 ) مسلحا من تنظيم "داعش" في غارات جوية وعمليات برية شرق أفغانستان .الأربعاء ، 26-04-2017 - 14:53:00

كابول 26 أبريل 2017 ( وال )- لقي( 28 ) مسلحا على الأقل من تنظيم " داعش " الارهابي في غارات جوية وعمليات برية شرق أفغانستان . ونقلت مصادر اعلامية افغانية عن بيان للحكومة المحلية في إقليم " نانجرهار " اليوم الاربعاء أن العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الأفغانية تمت في منطقة شين المضطربة , وتم استهداف المسلحين في منطقتي "أسد خيل" و "راغا" حيث تنشغل القوات بشن عمليات تطهير من أجل مكافحة الإرهاب تسمى بعمليات "حمزة". وأشار البيان إلى أنه تم أيضا تدمير عدة أسلحة تابعة للمسلحين , ولم يتكبد السكان المحليون أو قوات الأمن أية إصابات خلال العمليات. وقال مسؤولون محليون ان ما لا يقل عن ( 37 ) مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي لقوا مصرعهم خلال عمليات التطهير منذ يوم الأحد الماضي. ويشهد إقليم "نانجرهار" عمليات مستمرة لمكافحة الإرهاب منذ العام الماضي , بينما تقوم القوات الأفغانية حاليا بعمليات "حمزة" للقضاء على مسلحي داعش وإخراجهم من أحيائه المضطربة. ...( وال )...

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