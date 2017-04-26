مكتب الخدمات التعليمية بدر يجتمع بمديري المؤسسات التعليمية .

طرابلس 26 ابريل 2017 (وال) - اجتمع مدير مكتب الخدمات التعليمية بدر بمراقبة شؤون التعليم باطن الجبل مع مديري المؤسسات التعليمية التابعه للمكتب ورئيس وحدة التعليم الأساسي. وتناول الاجتماع بحسب الموقع الالكتروني لوزارة التعليم تفعيل الهيكلية الإدارية بالمدارس، والتزام القائمين عليها باداء عملهم وإحالة المنقطعين عن العمل لمكتب الخدمات التعليمية، اضافة لمُناقشة الاستعدادات لإجراء الإمتحانات النهائية . ..(وال)..