مستشفى ابن سيناء بسرت يشرع في تقديم خدماته الطبية للمواطنين .

سرت 26 أبريل 2017 (وال) - بدأ مستشفى ابن سيناء التعليمي بسرت في تقديم خدماته الطبية لكافة المواطنين واستقبال الحالات المرضية بعد توقف دام لأكتر من عام بسبب سيطرة تنظيم داعش الارهابي على كافة مؤسسات المدينة .

وذكر مصدر طبي بالمستشفى بان العيادات الخارجية بدأت في استقبال الحالات اعتبارا من هذا الاسبوع حيث وصلت عدد احالات الكشف بقسم النساء والولادة الى ( 100 ) حالة ، منها ( 5 ) حالات ولادة احداها تؤام وان قسم العظام استقبل ( 57 ) حالة بينما استقبل قسم الجلدية حوالي (75) حالة فيما استقبلت عيادة غسيل الكلى حوالي (35) حالة غسيل كلى لاكتر من اربع ساعات لبعض الحالات .

وأوضح المصدر الطبي لوكالة الانباء الليبية بأن كمية من المستلزمات الطبية وصلت إلى المستشفى من ادارة الامداد الطبي بالمنطقة الوسطى خلال اليومين الماضيين ووزعت على كافة الاقسام داخل المستشفى .

يذكر ان المستشفى شهد الخميس الماضي حفل افتتاح الاقسام العلاجية بالمستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من صيانته وتأهيله كخطوة لإعادة الخدمات بهذا المرفق الحيوي لأهالي المدينة وذلك بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور \" عمر بشير\" .

..(وال- سرت)..