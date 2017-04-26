ليبيا تشارك في الدورة الدولية الرابعة للدراجات بولاية المنستير التونسية.



تونس 26 أبريل 2017 (وال) - أفادت الجامعة التونسية للدراجات أنها تلقت

تأكيد مشاركة 15 دولة منها ليبيا في الدورة الدولية الرابعة للدراجات

المقررة بولاية المنستير التونسية من 10 إلى 14 مايو القادم .

وبالإضافة إلى ليبيا وتونس البلد منظم ستعرف الدورة حضور دراجين

من : المغرب والجزائر ومصر والسعودية والسنيغال وكينيا وفرنسا وألمانيا

واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا ومنغوليا .

وأوضح ممثل الجامعة التونسية للدراجات والمنسق العام للدورة

الهاشمي البواب أمس الثلاثاء أن هذه الدورة الدولية للدراجات ستمتد على

خمس مراحل على مسافة 803,5 كلم على أن تنطلق المرحلة الأولى لهذه الدورة

الدولية من تونس نحو بنزرت ثم المرحلة الثانية من بنزرت نحو طبرقة

والمرحلة الثالثة من طبرقة وصولا إلى الكاف والمرحلة الرابعة من الكاف

نحو القيروان.

و سيكون انطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة يوم 14 مايو 2017 من

القيروان مرورا بمعتمديات أولاد الشامخ والسواسي وبومرداس بولاية المهدية

ثم عميرة الفحول وشراحيل ومنزل فارسي والطريق الحزامية بين المكنين وقصر

هلال مرورا ببوحجر وخنيس والمنستير المدينة والمنطقة السياحية بالمنستير

وصولا إلى مرسى القنطاوي بحمام سوسة.

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