ليبيا تشارك في الدورة الدولية الرابعة للدراجات بولاية المنستير التونسية.
الأربعاء ، 26- 04- 2017 - 13:53:00
\nتونس 26 أبريل 2017 (وال) - أفادت الجامعة التونسية للدراجات أنها تلقت \nتأكيد مشاركة 15 دولة منها ليبيا في الدورة الدولية الرابعة للدراجات \nالمقررة بولاية المنستير التونسية من 10 إلى 14 مايو القادم .\n وبالإضافة إلى ليبيا وتونس البلد منظم ستعرف الدورة حضور دراجين \nمن : المغرب والجزائر ومصر والسعودية والسنيغال وكينيا وفرنسا وألمانيا \nواسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا ومنغوليا .\n وأوضح ممثل الجامعة التونسية للدراجات والمنسق العام للدورة \nالهاشمي البواب أمس الثلاثاء أن هذه الدورة الدولية للدراجات ستمتد على \nخمس مراحل على مسافة 803,5 كلم على أن تنطلق المرحلة الأولى لهذه الدورة\nالدولية من تونس نحو بنزرت ثم المرحلة الثانية من بنزرت نحو طبرقة \nوالمرحلة الثالثة من طبرقة وصولا إلى الكاف والمرحلة الرابعة من الكاف \nنحو القيروان. \n و سيكون انطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة يوم 14 مايو 2017 من \nالقيروان مرورا بمعتمديات أولاد الشامخ والسواسي وبومرداس بولاية المهدية\nثم عميرة الفحول وشراحيل ومنزل فارسي والطريق الحزامية بين المكنين وقصر \nهلال مرورا ببوحجر وخنيس والمنستير المدينة والمنطقة السياحية بالمنستير \nوصولا إلى مرسى القنطاوي بحمام سوسة.\n ...( وال ) ...