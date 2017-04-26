جامعة صبراتة : تكريم الطلبة الأوائل بقسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب .

صبراتة 26 ابريل 2017 (وال) - نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة صبراتة أمس احتفالية لتكريم الطلبة الاوائل بالقسم خلال السنوات الماضية بحضور عميد البلدية وعميد كلية الآداب والطلبة الخريجين وأولياء الأمور وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليـة . وتم في الاحتفالية تكريم الطلبة الأوائل بمنحهم شهادات شكر ودروع تقديرا وتحفيزا لهم على تميزهم ولما بذلوه من مجهود طوال سنواتهم الدراسية بالاضافة الى تكريم الطالب المتميز والأستاذ المتميز والمعيد المتميز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تكريم الطلبة الأوائل بقسم اللغة الفرنسية والذي تأسس سنة 2002 . ..(وال)..