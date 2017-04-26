اجتماع الجمعية العمومية لنادي طرابلس للرياضات الجوية .





طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لنادي طرابلس

للرياضات الجوية اجتماع صباح اليوم بمطار أمعيتيقه الدولي بحضور الأعضاء

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وتم خلال هذا الاجتماع الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وطرح الأراء

استعراض ومناقشة جملة العروض الخاصة برعاية النادي وآلية العمل في

أختيارالعروض ، بالاضافة إلى جملة من المواضيع ذات العلاقة .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تقديم العروض بعد تأسيس وإشهار النادي ،

والاتفاق على تشكيل لجنة تضم كل من \" لطفي الصيد قدور ، ورمضان الأخضر

النعمي ، وفاتح عمار بليحه للتولى أختيار مقر للنادي .

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