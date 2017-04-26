اجتماع الجمعية العمومية لنادي طرابلس للرياضات الجوية .
الأربعاء ، 26- 04- 2017 - 13:19:00
\n\n طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لنادي طرابلس\nللرياضات الجوية اجتماع صباح اليوم بمطار أمعيتيقه الدولي بحضور الأعضاء\n.\nوتم خلال هذا الاجتماع الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وطرح الأراء \nاستعراض ومناقشة جملة العروض الخاصة برعاية النادي وآلية العمل في \nأختيارالعروض ، بالاضافة إلى جملة من المواضيع ذات العلاقة .\nوخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تقديم العروض بعد تأسيس وإشهار النادي ، \nوالاتفاق على تشكيل لجنة تضم كل من \" لطفي الصيد قدور ، ورمضان الأخضر \nالنعمي ، وفاتح عمار بليحه للتولى أختيار مقر للنادي .\n( وال )