وزير المواصلات يلتقي عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الكفرة .

طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - إلتقى وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني المهندس " ميلاد محمد معتوق " أمس بطرابلس بعضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الكفرة السيد " السنوسي القمي " والسيد " عبد الحميد سلميان " منسق التخطيط لمدينة الكفرة. تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ رحلات جوية بين طرابلس والكفرة في أقرب أجل ممكن ، حيث وعد المسؤولين بالشركة الأفريقية للطيران بالنظر في هذا الموضوع . كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة استئناف تنفيذ مشروع طريق الكفرة أبوزريق حيث تم في هذا الخصوص الاتصال بالسيد رئيس جهاز مشروعات المواصلات الذي بدوره أشار إلي أنه سيتواصل مع الشركة التركية المنفذة للمشروع بغية استئناف العمل بشرط توفير الحد الأدنى من التغطية المالية لاستئناف العمل بالمشروع. ( وال )