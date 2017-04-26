كلية العلوم بجامعة صبراته تحيي اليوم العالمي للملاريا .

صبراته 26 أبريل 2017 (وال)- أحيت كلية العلوم بجامعة صبراته أمس اليوم العالمي للملاريا الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر أبريل من كل عام بحسب المنظمة العالمية للصحة . وحضر الاحتفالية عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها وعدد من الطلبة والطالبات وجمعية الهلال الاحمر وعدد من المهتمين بالشأن الصحي . وتضمنت الاحتفالية عرض وتقديم ورقة عمل حول اليوم العالمي للملاريا ، وأهمية احياء هذا اليوم ، وورقة عمل حول اليوم العالمي لـ DNA قدمها أساتذة الكلية .. كما تضمنت الاحتفالية توزيع مطويات حول اليوم العالمي للملاريا من اعداد مكتب البحوث والاستشارات بكلية العلوم صبراته ، بالإضافة إلى عرض بعض التجارب العلمية التي أعدها طلبة الكلية . ( وال )