البنك المركزي التونسي يتدخل لوقف تدهور قيمة الدينار.

تونس 26 أبريل 2017 ( وال ) - قرر البنك المركزي التونسي التدخل لوقف تدهور قيمة الدينار التونسي أمام الدولار واليورو وذلك بعد أربعة أيام من تعهد رئيس الحكومة بالعمل على معالجة التدهور القياسي لقيمة الدينار. وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية التونسية الليلة الماضية إن مجلس إدارة البنك المركزي اتخذ خلال اجتماع عقده الثلاثاء "جملة من القرارات الرامية إلى دعم الدينار التونسي الذي يشهد هبوطا حادا منذ أسبوع". وأوضح أن من بين هذه القرارات "تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم الدينار حيث تم ضخ حوالي 100 مليون دولار بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بزيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي". واعتبر أن الزيادة في نسبة الفائدة من شأنها "تقوية الدينار وتحسين نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية وتجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار" على حد قوله. ولم يحدد قيمة هذه الزيادة علما بأن نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المعمول بها منذ نحو ثلاث سنوات تبلغ 4.25 %. يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد نحو أربعة أيام من تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف بالعمل على معالجة التدهور القياسي لقيمة الدينار الذي أثار مخاوف رجال الأعمال والخبراء خلال الأسبوع الماضي. وعرفت قيمة الدينار التونسي خلال الأسبوع الماضي هبوطا قياسيا أمام عملتي الدولار واليورو حيث تم تداول الدينار عند 2.415 دينار للدولار و2.600 دينار لليورو الجمعة الماضي مقابل 2.410 دينار للدولار و 2.580 دينار لليورو في بداية الأسبوع الماضي. ...( وال ) ...