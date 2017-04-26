إجتماع مع لجنة البث في طلبات إنشاء محطات توزيع الوقود .

طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة ظهر أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس وأعضاء لجنة (البث في طلبات إنشاء محطات توزيع الوقود على الحساب الخاص)، بحضور السيد مصباح معتوق المستشار القانوني لمجلس الإدارة . وتمحور الإجتماع حول مناقشة سير عمل اللجنة ، ومايعيق عملها ، وقرار إيقاف منح التراخيص لمحطات الوقود ومستودعات موزعي الغاز . وأكد المهندس مصطفى صنع الله في بداية الإجتماع على ضرورة مراجعة وضعية جميع المحطات، وتطبيق الإجراءات الصارمة عليها، وحصرها في نطاق يسمح بمراقبتها وتقييمها، ومدى جودة خدماتها للمواطن والصالح العام، على أن يكون هذا بندا في أي عقد جديد لمنح التراخيص. وعرضت اللجنة خلال الإجتماع تقرير حول محطات الوقود الثابتة والمتنقلة ومستودعات توزيع الغاز، والمخالفات المرتكبة، سواء من الشركات المانحة لتراخيص المزاولة، أو المحطات نفسها ومطابقتها للشروط المهنية، و شروط الأمن والسلامة ، حيث قدمت اللجنة في هذا الخصوص مقترحا حول آلية عمل المحطات مستقبلا، وطريقة تزوديها بالوقود، وشكل مظهرها العام الخارجي، ورفع كفاءة خدماتها للمواطنين. وفي ختام الإجتماع نوه المهندس مصطفى صنع الله بضرورة الإسراع في عملية الإجراءات، وتحويل كافة التقارير إلى إدارة المؤسسة، للنظر فيها ، واتخاذ مايلزم من قرارات حولها . ( وال )