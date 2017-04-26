وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تعلن عن تقديم مقترح للنظر في قانون الملكية الفكرية .



طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - أعلنت وزير الدولة لشؤون المرأة

والتنمية المجتمعية \"أسماء الأسطى\"، تقديم مقترح إلى رئيس ديوان المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لتشكيل لجنة ترأسها وزير الدولة لشؤون

المرأة والتنمية المجتمعية مع باقة من المتخصصين، للنظر في تأخر القانون

الليبي الصادر آواخر الستينيات للملكية الفكرية.

وأوضحت الوزير \"الأسطى\"، أن اقتراح تشكيل اللجنة، جاء للنظر في ثلاثة

اتجاهات، أولها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثم براءات الاختراع،

وثالثها العلامات التجارية.

وأضافت أن الأمر الذي دعا إلى ضرورة تحديث هذا القانون، هو السعي

لمواكبة تطورات العصر ونظرا لتعدد الجهود المبذولة سابقا من جهات مختلفة

دون الوصول إلى صياغة تشريعية يتم العمل بمقتضاها.

وتعتبر الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر

الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء

والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو

تنتقل إلى ملكيتها لاحقاً .

( وال )