مركز تَنمية المَوارد البَشرية يُنظم دورات تَدريبية للعَاملين بمَركز طبرق الطّبي .

طبرق 26 أبريل 2017 (وال)- تتواصل حالياً بالمركز الطبى بطبرق وبنجاح فاعليات دورة رفع الكفاءة فى مجال التمريض العام للمعاونيين الصحيين ، والتي يقيمها مركز تنمية القوى العاملة الطبية بمدينة طبرق . وذكرت مصادر بمكتب تنمية الموارد البشرية بمدينة طبرق أن هذه الدورة التى بدأت فى التاسع عشر من شهر أبريل الجارى وتستمر لمدة شهر بمشاركة إثنى عشر مستهدفا ، ويحاضر فيها عدد من المدربين الإختصاصيين ، تأتـي ضمن خطة التدريب والتعليم المستمر وتنمية الموارد البشرية . وأضافت المصادر ذاتها أن دورة تدريبية في مجال السكرتارية الإدارية ستبدأ فى الأول من شهر مايو القادم ، وتستهدف بعض من موظفي مركز طبرق الطبي المرشحين من قبل إداراتهم وأقسامهم ، وستقام الدورة بمقر مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع طبرق. ( وال بنغازى )