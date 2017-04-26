المنظمة البحرية الليبية تقيم الورشة العلمية الأولى تحت شعار" النقل البحري صناعة استراتيجية.

بنغازي 26 أبريل 2017 (وال)- أقامت المنظمة البحرية الليبية الورشة العلمية الأولى تحت شعار " النقل البحري صناعة استراتيجية. وحضر الورشة التي أنطلقت أمس نخبة علمية من مختلف التخصصات الاقتصادية والقانونية والإدارية بجامعة بنغازي وعدد من الأكاديميين في تخصصات اللوجستيات البحرية من ربابنة ومهندسين. وأقيمت الورشة برعاية شركة الخليج العربى للنفط ، ومؤسسة بنغازي الأمل ، وجهاز تنفيذ وإدارة مياه النهر الصناعي . ( وال - بنغازي )