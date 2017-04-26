موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء 26 أبريل 2017 .

م . = طرابلس - المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يأذن بانفاق سبعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار للعام 2017 لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة للدولة . = طرابلس - رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة للمعلومات يؤكد على الدور المهم لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية . = طرابلس -‏ مكتب رياض الأطفال بمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز يقيم المعرض الأول للوسائل والأدوات التعليمية لرياض الأطفال بهدف تحسيس المجتمع بأهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تربية وتعليم الأطفال ويساعد المربية على أداء عملها على أكمل وجه . مصراته - رئيس اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة " حسن أونيس " والوفد المرافق له يقومون بزيارة إلى الأديب والكاتب " علي مصطفى المصراتي " بمنزله بمدينة مصراته . = طرابلس -‏ مناقشة آليات إدخال التقنيات الحديثة في تسيير الاعمال اليومية بالمؤسسة الوطنية للنفط وتقديم الخدمات الكترونيا . = بنغازي - بدء اجراء امتحان الزمالة العربية لقسم النساء والتوليد في طبي بنغازي . = طرابلس -‏ مناقشة المشاكل والاختناقات التي تواجه المراكز المتخصصة بعلاج الأورام في ليبيا . = سرت - مستشفى أبن سينا التعليمى بسرت يتسلم شحنة من الادوية والمستلزمات الطبية التشغيلية مقدمة من فرع جهاز الامداد الطبى الوسطى بمصراته . ( وال )