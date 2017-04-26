‏ أقامة معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال بطرابلس المركز‏.

طرابلس 26 أبريل2017 ( وال) - أقام مكتب رياض الأطفال بمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز المعرض الأول للوسائل والأدوات التعليمية لرياض الأطفال . ويأتي إقامة المعرض لتحسيس المجتمع بأهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تربية وتعليم الأطفال ويساعد المربية على أداء عملها على أكمل وجه في أقل جهد ووقت وفي ذات الوقت يعطي نتائج باهرة في تعلم الأطفال ، إضافة لكون الوسائل تغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم بالدراسة، والاطلاع وتحسين عملية التدريس . وبين المعرض الذي أحتضنته قاعة نقابة المعلمين الوسائل التعليمية المستخدمة في رياض الأطفال بطرابلس المركز والمتوفرة في غالبيتها بالمجهودات الذاتية وعرض للوسائل التي يجب أن تتوفر من أجل تعليم متمكن بتكلفة أقل . كما أبرز المعرض الأعمال المنجزة من الكادر الإداري والتعليمي لرياض الأطفال بطرابلس المركز والمشاركة في المعرض وهي : روضة أطفال ليبيا ، وروضة عمر المختار ، وروضة الزهور ، وروضة البراعم ، وروضة الفيحاء ، وروضة الطفل السعيد ، وقدم أطفال الرياض المشاركة عروض داخل المعرض بينت استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة تتمثل في العينات والنماذج والصور والرسومات والخبرات التي تساعدهم في فهم المعلومات التي تتعلق بها داخل رياضهم . وسبق افتتاح المعرض عروض موسيقية ومسرحية قدمها أطفال طرابلس المركز حيث قدم أطفال روضة الزهور أغنية جماعية عن (ليبيا) ، بينما تغنى أطفال روضة عمر المختار عن (بيت العيلة) وهم يرتدون الزي الوطني التقليدي وفي صورة جمالية رائعة ظهر أطفال روضة البراعم ليؤدوا أغنية (موطني) ثم قدموا وصلة مالوف وأغنية عن مدينة طرابلس نالت اعجاب واستحسان الحضور وللمسرح التعليمي التفاعلي مكانه في الحفل وذلك بعرض مسرحي قدمه أطفال روضة ليبيا وكان عن (صحة الأسنان) . وتخلل الحفل عرض مرئي لبرامج وأنشطة رياض أطفال طرابلس المركز . وحضر احتفالية معرض وسائل التعليم برياض الأطفال الأستاذ (طارق الرويمي) مدير مكتب وزير التعليم ، والأستاذ (محمود الوندي) مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم والأستاذ (احميدة الغرياني) مسئول شئون التعليم بطرابلس المركز والأستاذة (بسمة الزوبي) مدير مكتب رياض الأطفال بشئون التعليم طرابلس المركز ، وعدد من مديري مكاتب رياض الأطفال بالبلديات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون التعليم والطفل ومدراء ومربيات رياض الأطفال بطرابلس المركز وعدد من أولياء الأمور . ( وال )