رئيس اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة والوفد المرافق له يقومون بزيارة إلى الأديب والكاتب " علي مصطفى المصراتي " .

طرابلس 26 أبريل2017 ( وال) - قام رئيس اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة " حسن أونيس " والوفد المرافق له بزيارة إلى الأديب والكاتب " علي مصطفى المصراتي " بمنزله بمدينة مصراته . وعبر رئيس اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة والوفد المرافق له للكاتب " علي المصراتي " عن تقديره الكبير للعطاء الثقافي الواسع والمتميز الذي أنتجه في شتى مجالات المعرفة والثقافة والرأى ، وساهم مساهمة فاعلة في إثراء المشهد الثقافي لإيمانه بأن الثقافة هي الدعامة الأساسية في تحقيق التقدم والتنمية والرفاه للمجتمع . كما نوه بالمضامين الثقافية الهادفة التي أحتوتها المنشورات والكتب التي قدمها الكاتب " علي مصطفى المصراتي " وتأثيرها في نشر وترسيخ الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة . . وقدم رئيس اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة " حسن أونيس " والوفد المرافق له دعوة للكاتب " علي مصطفى المصراتي " لحضور فعاليات معرض الكتاب " للكتب القديمة " الذي سيقام قريباً بمعرض طرابلس الدولي ، وأعلن رئيس الهيأة بالمناسبة عن إعادة طباعة بعض الكتب للكاتب " علي مصطفى المصراتي " بإصدارات جديدة . وأعرب الكاتب " علي المصراتي " عن شكره وامتنانه الكبير لهذه اللفة ، وترحيبه بأعضاء الوفد الثقافي ، وأثنى على مجهودات الهيأة وإهتمامها بالإرتقاء بالشأن الثقافي والمثقفين . يذكر ان زيارة وفد الهيأة هذه تأتي ضمن إهتمامات الهيئة العامة للثقافة بالأدباء والمثقفين والكتاب الليبيين ممن كان لهم باع طويل في مجال الأدب والثقافة ، وضم الوفد مدير إدارة الشؤون الاعلامية د . خليفة الحامدي ، والرحالة " عمر الطيرة " ، و" شكري شكاب " عن مكتب الهيأة العامة الثقافة بمدينة مصراته ، و" بشار الكور" أحد موظفي الهيأة رفقة المصور" محمد شلش " . ( وال )