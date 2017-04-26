الجزائر تحتضن منتدى عالميا حول المصالحة الوطنية في يوليو القادم .الأربعاء ، 26-04-2017 - 11:44:00

الجزائر 26 أبريل 2017 ( وال) - أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية "عبد القادر مساهل " مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن احتضان الجزائر لمنتدى عالمي حول المصالحة الوطنية يومي 03 و04 يوليو المقبل. وأوضح " مساهل" على هامش محاضرة حول "حرية المعتقد في الجزائ أن المنتدى الذي سيحضره خبراء عالميون سيناقش نجاح تجربة الجزائر في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
افتتاح فعاليات الدورة ( 45 ) لمعرض طرابلس الدولي مساء اليوم .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا