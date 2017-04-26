الجزائر تحتضن منتدى عالميا حول المصالحة الوطنية في يوليو القادم .

الجزائر 26 أبريل 2017 ( وال) - أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية "عبد القادر مساهل " مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن احتضان الجزائر لمنتدى عالمي حول المصالحة الوطنية يومي 03 و04 يوليو المقبل. وأوضح " مساهل" على هامش محاضرة حول "حرية المعتقد في الجزائ أن المنتدى الذي سيحضره خبراء عالميون سيناقش نجاح تجربة الجزائر في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ...( وال ) ...