سبعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار للعام 2017 لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة للدولة .

طرابلس 26 ابريل 2017 (وال)- اذن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بانفاق سبعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار للعام 2017 لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة للدولة . وحدد المجلس مبلغ 1.3 مليار دولار لتغطية واردات وتحويلات القطاع الحكومي، و3.9 مليارات دولار لتحويلات القطاع العام «نفقات خارجية»، ومبلغ 3 مليارات دولار لتوريدات القطاع العام من السلع والمواد، ومستلزمات التشغيل، والصيانة وغيرها. وخصص المجلس وفق قراره رقم 377 مبلغ 6.7 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص، والجهات غير الممولة من الخزانة العامة، بالاضافة الى موازنة النقد الأجنبي بمبلغ 3 مليارات دولار. وتضمن قرارالمجلس الرئاسي دعوة المصرف المركزي باعداد تقارير دورية عن موقف تنفيذ هذه الموازنة . (وال