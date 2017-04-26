إجرى امتحان الزمالة العربية لقسم النساء والتوليد في طبي بنغازي.

بنغازي 26أبريل 2017 (وال بنغازى ) - بدأت بمركز بنغازى الطبى إمتحانات الزمالة العربية الجزء الأول لقسم الولادة تحت إشراف قسم النساء والتوليد بالمركز ومنسق الزمالة العربية . وذكرالمكتب الاعلامي بالمركز أن الأمتحانات تقام بصفة دورية كل سنة وأن الطالب الممتحن عليه النجاح فى الجزء الأول لكى يسمح له بدخول الجزء الثانى وهو الجزء السريرى . وأوضح المكتب أن عدد المتقدمين للامتحان 21 طبيبا من مركز بنغازي الطبي و مستشفى الجمهورية حيث تعد امتحانات الزمالة العربية الجزء الأول المؤهل لدرجة الدكتوراه للزمالة العربية بحيث يبقى المتدرب فترة التدريب بعد الجزء الأول أربع سنوات وبعد ذلك يسمح له بدخول الجزء الثاني وهي الدكتوراه. (وال بنغازي)