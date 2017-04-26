مدينة سوسة التونيسية تحتضن بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لأقل من 19 سنة .

تونس 26 ابريل 2017 ( وال)- تقام بمدينة سوسة التونسية بطولة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات أقل من 19 سنة في كرة القدم بمشاركة المنتخب الليبي . وتقام البطولة خلال الفترة من 27 ابريل الى 1 مايو القادم بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن البطولة ستجرى خلالها مبارتين في كل جولة على ان يتوج المتحصل على المركز الاول باللقب ‘ وسيتم تحديد جدول المقابلات اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الفني بحضور رؤساء الوفود المشاركة. ويشارك المنتخب الليبي في هذه البطولة تحضيرا للمواعيد الرسمية المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس افريقيا للأمم لا قل من 19 سنة. وكان المنتخب الليبي قد غادر مدينة المنستير أمس الثلاثاء متوجها الى مدينة سوسة المدينة التي ستقام على ملاعبها البطولة . ويشارك طاقم تحكيم ليبي في إدارة مباريات بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للشباب يتكون الطاقم من الحكمين محمد العبيدي وعبدالواحد حرويدة والمساعدين مجدي كامل والمنجي أبوشكيوة. (وال)