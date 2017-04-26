مباحثات مصرية يونانية حول الوضع في ليبيا .

اثينا 26 ابريل 2017 ...( وال ) - بحث وزير الخارجية المصري " سامح شكري " مع نظيره اليوناني " نيكوس كوتزياس" بالعاصمة اليونانية أثينا أمس مستجدات الوضع في ليبيا . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية " أحمد ابوزيد " في تصريح صحفي إن المحادثات بين الجانبين تناولت عدد من الملفات الاقليمية خاصة آخر تطورات الوضع في ليبيا . وأوضح المتحدت أن " شكري" قدم خلال هذه المحادثات عرضا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر والمواقف بين اطراف النزاع في ليبيا . كما تم التطرق حسب المتحدث خلال هذه المباحثات إلى جهود مكافجة الارهاب والهجرة غير الشرعية إقليميا ودوليا. ...( وال ) ....