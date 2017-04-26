الصين تدشن حاملة طائرات ثانية في مقاطعة لياونينغ .

بكين 26 ابريل 2017 (وال) - دشنت الصين حاملة طائرات ثانية اليوم الأربعاء في حوض بناء السفن في مدينة "داليان" بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" انه تم نقل الحاملة الجديدة التي تعد الأولى من صنع الصين ، من الحوض الجاف إلى المياه خلال حفل التدشين في حوض بناء السفن في "داليان" التابع لشركة صناعة بناء السفن الصينية. وتأتي هذه الحاملة بعد حاملة الطائرات "لياونينغ" المعدلة التي كانت من صنع الاتحاد السوفيتي ، والتي دخلت إلى طور الخدمة للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2012. .. ( وال ) ..