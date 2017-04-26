الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 26 أبريل 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام . طقس متقلب مصحوب بتكاثر للسحب على مناطق شمال وغرب ليبيا مع سقوط امطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة على اقصى مناطق الجنوب. رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء مغطاة كليا الى جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة هذا اليوم على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية مما قــــــد تسبب في اثــــــارة الاتربة والغبـــار علــــــــى بعض المنـــاطق ودرجـــــــات الحــــــرارة القصوى تتراوح مــــــــابين (23 -26) درجة مئوية بينما تسجل (30) درجة مئوية على سرت وابونجيم . بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم وصباح يوم الغد على الخليج - سهل بنغازي - جالو والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على سهل بنغازي -جالو - الجبل الأخضر والخليج مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط فى الرؤية الافقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-30) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين . الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة. السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على اقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال على الحمادة واقصى مناطق الجنوب مع هبوط في الرؤية الافقية ودرجـات الحـــرارة القصوى مابين (28-32) درجة مئوية على غدامس -الحمادة والجفرة ومابين (37-39) درجة مئوية على باقى المناطق وتتحول الرياح يوم الغد الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن تدريجي في حالة الطقس. الكفرة - تازربو - السرير. السماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد مما قد تسبب في اثارة الغبار والرمال مع هبوط في الرؤية الافقية تتحول مساء يوم الغد الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع تحسن تدريجي في الرؤية يوم الخميس ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-36) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد حيث تصل الى (40) درجة على تازربو . ...(وال)...