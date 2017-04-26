النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 26 أبريل 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت . السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط امطار حفيفه على اماكن متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية هذا اليوم والريـح برانى الى متغير الاتجاه على ساحل زوارة و يكون شرقى الى شلوق على باقى الساحل سرعتـه ما بيـن (05 - 20) عقدة و يصل هذا اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب الاثربة المثارة الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال لسقوط امطار حفيفه على اماكن متفرقةوالريح شرقى الى شلوق وبينما يكون برانى على ساحل شحات سرعتـه ما بيـن (05 - 20) عقدةوإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25)متر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئويةوالرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب الاثربة المثارة. ... وال ... (وال)