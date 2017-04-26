الحكومة التنزانية تعلن انها طردت دبلوماسية للامم المتحدة.

دار السلام 26 ابريل 2017 (وال)- اعلنت الحكومة التنزانية أمس الثلاثاء انها طردت مسؤولة في برنامج الامم المتحدة للتنمية (بنود)من البلاد اوا دابو متهمة اياها بتعطيل نشاطات التنمية المحلية بسبب علاقاتها السيئة مع زملائها. و ذكرت وزارة الخارجية التنزانية في بيان نشر اليوم ان" الحكومة اتخذت هذا القرار لان السيدة اوا دابو لم تكن علاقاتها حسنة مع زملائها و هذا ما اثر سلبا على نشاطات هذه الهيئة في البلاد". و اضاف ان "الحكومة من خلال وزارة الشؤون الخارجية تريد ان تطلب من المنظمة الاممية تذكير موظفيها بان تكون اولويتها العمل مع الحكومة من اجل انجاز اهداف التنمية". وحسب مصدر بوزارة الخارجية فان الدبلوماسية الاممية قد تكون غادرت اراضي تنزانيا خلال نهاية الاسبوع ."وتتهمها الحكومة بانها تجاوزت مهمتها بالتدخل خصوصا في القضايا السياسية في نزيبار زنزيبار "كما اكد المصدر. وقد كلفت اوا دابو (جنسية غامبية) بعمليات برنامج الامم المتحدة للتنمية في تنزانيا و بالتالي تعد اهم ثاني مسؤولة في هذه الهيئة الاممية بالبلاد بعد الممثل المقيم. ...( وال ) ...