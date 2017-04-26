كوريا الجنوبية تعتزم شراء رادارات جديدة لمواجهة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

سيول 26 أبريل 2017 ( وال) - قررت كوريا الجنوبية شراء وحدتي رادار متقدمة جديدة ذات قدرات على التحذير المبكر ضد الصواريخ الباليستية لمواجهة "تهديدات" الصواريخ الباليستية المتنامية لكوريا الشمالية. وذكرت إدارة برامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء " يونهاب" الكورية انه "تم الموافقة على خطة شراء الرادارات الجديدة خلال اجتماع دوري حول مشاريع شراء الأسلحة ترأسه وزير الدفاع هان مين كو". وأضافت ان خطة شراء الرادارات الجديدة ستبدأ خلال العام الجاري دون أن تحدد موعدا زمنيا دقيقا. وتسعى سيول إلى تحسين قدرتها على اكتشاف الصواريخ الباليستية التي تطلقها بيونغ يانغ وسط تزايد التهديدات في الأونة الأخيرة. ويتزامن الإعلان عن ذلك مع بدء كوريا الشمالية تدريب عسكري هو الأكبر لها بالذخائر الحية في منطقة واقعة حول بلدة " وون سان" على ساحلها الشرقي احتفالا بالذكرى السنوية ال85 لتأسيس جيشها. وتبدأ بيونغ يانغ هذه المناورات رغم تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية مؤخرا على إثر مناوشات لفظية وتصريحات حادة تبادلتها واشنطن وبيونغ يانغ على مدار أيام عديدة أنذرت بوقوع حرب لا هوادة فيها بين البلدين. وكان خبراء يتوقعون ان تقوم كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي بمناسبة احتفالاتها لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة. ويبدو ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقر على استراتيجية تكثيف الضغط على كوريا الشمالية بدلا من اللجوء الى الخيارات العسكرية. وقال ترامب خلال اجتماعه مع سفراء من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض يوم اول أمس الاثنين أنه "يجب على الجميع الاستعداد لفرض عقوبات إضافية وأكثر قوة على كوريا الشمالية". وأكد ترامب ان "كوريا الشمالية تفرض تهديدات حقيقية على العالم".. مشددا على ضرورة حل هذه المشكلة نهائيا. ... (وال) ...