تركيا ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .

أنقرة 26 ابريل2017 (وال)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في الانتظار أكثر من ذلك وإذا استمرت "العقلية الحالية العدائية" من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد. ونقلت قناة روسيا اليوم, عن أردوغان قوله - إن القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهي هيئة بارزة لحقوق الإنسان بوضع تركيا على قائمة متابعة سياسي تماما ولا تعترف به أنقرة. وأضاف إنه مستعد لطرح مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي في استفتاء وإن تركيا لا يمكن أن تنتظر لأجل غير مسمى بعد انتظارها على أبواب الاتحاد الأوروبي 54 عاما. وأشار إلي أن المملكة المتحدة طلبت من شعبها وصوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وأنهم يسيرون صوب مستقبل جديد وقامت النرويج بنفس الشيء, لافتا إلي أن نفس الشيء يمكن أن يسري على تركيا أيضا. ...( وال ) ...