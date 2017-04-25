مديرو مكاتب الإعلام بالوزارات والهيئات، والمؤسسات بحكومة الوفاق الوطني يعقدون اجتماعهم الدوري الخامس .



طرابلس25 أبريل 2017 ( وال ) - عقد مديرو مكاتب الإعلام بالوزارات والهيئات، والمؤسسات، والمصالح الحكومية التابعة لحكومة الوفاق الوطني اجتماعهم الدوري الخامس الذي استضافته هيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، صباح اليوم الثلاثاء،

واستعرض خلاله المجتمعون محضر الاجتماع السابق، حيث أشاد مدير إدارة التواصل والاعلام السيد \"جلال عثمان\" بنتائجه، وأكد على أن اللقاء الشهري بين مديري المكاتب أسهم بشكل مباشر في توطيد أواصر التعاون بينهم.

وطالب \"عثمان \"من مديري المكاتب العمل على رفع كفاءة موظفيهم بمختلف التخصصات بترشيح من يرونه مناسباً للتدريب بمركز تطوير الاعلام الجديد .

كما أعلن عن قرب إطلاق موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، والذي ستكون فيه بوابة مخصصة لكل وزارة تستطيع من خلاله نشر مناشطها.

وتم خلال الاجتماع، وضع عديد المقترحات لإذاعة برنامج أسبوعي مسموع يتم التنسيق فيه مع إحدى القنوات على أن تتولى كل وزارة أو هيئة الإعداد له للتعريف بنشاطاتها.

وفي إطار التواصل بين مكاتب الإعلام تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم مدير الإدارة ووكلاء الوزارات لوضعهم في صورة أهمية مكاتب الإعلام في الوزارات التابعة لها، والعمل على دعمها .

كما طالب المجتمعون من مدير الإدارة التنسيق لإجراء لقاء تقابلي مع رئيس المجلس الرئاسي، أو من ينوب عنه للمطالبة بدعم مكاتب الإعلام، كي تقوم بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه في توحيد الخطاب الإعلامي، ونشر ثقافة الوفاق والتسامح، ونبذ خطاب العنف والكراهية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، مناقشة مبادرة إدارة التواصل والإعلام بشأن إقامة الملتقى الأول للتواصل، الذي سيضم مكاتب الاعلام بالوزارات مع وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية.

هذا وحضر رئيس هيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين\"محمود الهري\" ، جانبا من الاجتماع، حيث أشاد بدور مكاتب الإعلام بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، على تقديم الأخبار والمعلومات للراي العام، واعتبر إن الاجتماع الشهري وسيلة لتبادل الخبرات فيما بينهم من أجل تقديم الأفضل.

كما قام رئيس الهيئة بتقديم درع الهيئة لمدير ادارة التواصل والاعلام \" جلال عثمان\"تكريماً له نظير الجهود التي يبذلها من أجل خلق تواصل وتعاون مثمر بين مدراء مكاتب إعلام حكومة الوفاق الوطني.

وفي الختام، اقترح مدير إدارة الإعلام المكلف بوزارة الصحة \" أنور فرج الله\" استضافة الاجتماع القادم لمكاتب الإعلام بوزارة الصحة يوم 17 مايو القادم.



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