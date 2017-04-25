نتائج مباريات اليوم الثاني من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة بطبرق.

طبرق 25 أبريل 2017 (وال)- تواصلت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة مدينة طبرق للألعاب الرياضية منافسات اليوم الثاني لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة ، حيث أقيمت ثلاث مباريات ، أسفرت الأولى عن تفوق الأهلي بنغازي على الاتحاد المصراتي بثلاث أشواط مقابل شوط واحد ، وفي المباراة الثانية فاز السويحلي على النصر بثلاثة أشواط نظيفة، وحقق أساريا الفوز على الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وبختام مباريات اليوم الثاني يتصدر الأهلي بنغازي وأساريا الترتيب المؤقت بـ(5) نقاط ، ويليهما السويحلي برصيد (4) نقاط، والاتحاد المصراتي (3) نقاط، والنصر نقطة واحدة، والأهلي طرابلس بدون نقاط . وتقام غدا الأربعاء منافسات الجولة الثالثة بإجراء ثلاث مباريات ، يلتقي في الأولى الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس، والثانية أساريا مع السويحلي ، وفي الثالثة يلتقي النصر مع الاتحاد المصراتي. وكانت نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 للموسم الرياضي 2016-2017 قد انطلقت أمس الاثنين بصالة الألعاب بمدينة طبرق ، بمشاركة فرق أندية الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا والأهلي طرابلس . ...(وال)..