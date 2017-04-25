تواصل منافسات بطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم غدا الأربعاء .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 21:55:00
\n\n طرابلس 25 أبريل 2017 (وال) - تجرى مساء غد الأربعاء بملعب طرابلس \nالدولي منافسات الجولة الثالثة لبطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم، \nبإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الأخضر مع فريق المدينة، الساعة \nالثالثة مساء.\n فريق الأخضر يدخل هذه الجولة برصيد(4) نقاط من مباراتين، بينما يدخل \nفريق المدينة برصيد نقطة من مباراة واحدة . \n ويلتقي في المباراة الثانية على نفس الملعب فريق النصر مع فريق \nالسويحلي، على تمام الساعة الخامسة مساء.\n فريق النصر يدخل هذه المباراة بدون رصيد من مباراة واحدة ، بينما \nيدخل فريق السويحلي برصيد نقطتين من مباراتين.\n ...(وال)...