تواصل منافسات بطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم غدا الأربعاء .





طرابلس 25 أبريل 2017 (وال) - تجرى مساء غد الأربعاء بملعب طرابلس

الدولي منافسات الجولة الثالثة لبطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم،

بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الأخضر مع فريق المدينة، الساعة

الثالثة مساء.

فريق الأخضر يدخل هذه الجولة برصيد(4) نقاط من مباراتين، بينما يدخل

فريق المدينة برصيد نقطة من مباراة واحدة .

ويلتقي في المباراة الثانية على نفس الملعب فريق النصر مع فريق

السويحلي، على تمام الساعة الخامسة مساء.

فريق النصر يدخل هذه المباراة بدون رصيد من مباراة واحدة ، بينما

يدخل فريق السويحلي برصيد نقطتين من مباراتين.

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