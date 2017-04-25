الوفد الروسي يغادر طرابلس مساء اليوم بعد إجراء مباحثات لإعادة تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين.

طرابلس 25 أبريل 2017 (وال )- غادر الوفد الروسي رفيع المستوى الذي ضم نائب وزير الخارجية " ميخائيل بغدانوف " والنائب الأول لوزير التجارة والصناعة " جليب نيكيتين " ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبي الروسي " أرا أبرمان " ومجموعة من الخبراء ومدراء الشركات الروسية، مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس مساء اليوم. وكان في توديع الوفد الروسي، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي " ووكيل وزارة المواصلات " هشام أبو شكيوات " وعدد من مدراء الادارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وكان الوفد الروسي قد أجرى مباحثات صباح اليوم مع مسؤولين ليبيين في وزارات الخارجية والكهرباء والمواصلات والزراعة لإعادة تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. كما عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج" والنائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ووزير الخارجية والتعاون الدولي "محمد سيالة". ...( وال )...