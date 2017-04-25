جلسة مباحثات ليبية-روسية لتفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 20:33:00
\n \n طرابلس 25 أبريل 2017 (وال )- عقدت صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس جلسة \nمباحثات ليبية - روسية بهدف إعادة تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين في \nمجالات عدة من بينها النفط والغاز، والكهرباء، والزراعة، والمواصلات.\n وترأس جلسة المباحثات عن الجانب الليبي وكيل الشؤون السياسية بوزارة \nالخارجية والتعاون الدولي \" لطفي المغربي \"، وحضرها وكيل وزارة المواصلات\nومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال \nالليبيين، وصندوق موازنة الأسعار، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة \nللكهرباء، وعدد من الخبراء والفنيين. \n أما عن الجانب الروسي ، فقد ضمت الجلسة نائب وزير الخارجية \" ميخائيل\nبغدانوف \" والنائب الأول لوزير التجارة والصناعة \" جليب نيكيتين \" ورئيس \nمجلس رجال الأعمال الليبي الروسي \" أرا أبرمان \" وسفير جمهورية روسيا \nالاتحادية لدى ليبيا \" إيفان مولوتكوف \" ومجموعة من الخبراء ومدراء \nالشركات الروسية.\n وتم خلال هذه الجلسة بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة\nإمكانية إرسال خبراء ومختصين من كلا البلدين للتعرف على مدى التقدم \nالروسي في العديد من المجالات مثل الكهرباء وصناعة النفط والمواصلات \nوالزراعة، للوصول إلى إبرام تعاقدات في المستقبل.\n وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس \" عبد المجيد \nحمزة \" أنه تم خلال الجلسة بحث إمكانية إعادة نشاط التعاون بين قطاع \nالكهرباء في البلدين، وإحياء التعاقدات للمشاريع في هذا المجال. \n وأوضح \" حمزة \" - في تصريح خص به مندوب وكالة الأنباء الليبية- أنه تم\nبحث مدى إمكانية واستعداد الشركات الروسية للعودة الفعلية لاستئناف \nأعمالها في ليبيا .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية \nللوصول الى اتفاق تعاون مشترك بين البلدين. \n وفي مجال المواصلات، أوضح وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق \" هشام\nأبو شكيوات \" لمندوب وكالة الانباء الليبية - أنه تم التباحث مع الجانب \nالروسي بخصوص إمكانية التعامل مستقبلا لشراء طائرات روسية لتغطية حاجة \nالمطارات لتغطية الرحلات المحلية ولدول الجوار.\n أما في مجال الزراعة وصناعة الأعلاف ، فقد أوضح الدكتور \" أحمد أبوزيد\n\" عضو اللجنة التسييرية بوزارة الزراعة في تصريحه لمندوب ( وال ) ، أنه \nتم التباحث خلال الجلسة مع المختصين بمجال الزراعة في الجانب الروسي حول \nالإمكانيات المتوفرة لديهم في مجال صناعة الأعلاف والمواد الخام وكذلك \nالآلات الزراعية ومخازن الحبوب وغيرها من التقنيات التي يمكن توظيفها في \nليبيا، وأنه تم الاتفاق على أن يتم تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرة \nالروسية في هذا المجال.\n وفي مجال النفط والغاز، أوضح منسق الحفر وصيانة الآبار بإدارة الإنتاج\nبالمؤسسة الوطنية للنفط لـ (وال) ، أن الجانب الروسي عرض خلال هذه الجلسة\nمن المباحثات بعض نشاطات الشركات الروسية المتخصصة والتي لها علاقة \nبالصناعات النفطية، وتمت مناقشة إمكانية دخول منتجاتها للسوق الليبي، \nوكذلك بحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الصناعات. \n وفي ختام جلسة المباحثات، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \" \nلطفي المغربي \" أنه تم التباحث مع الوفد الروسي رفيع المستوى في ما يمكن \nتطويره في مجال العلاقات بين البلدين، وإعادة تفعيلها بما يخدم المصلحة \nالمشتركة للبلدين في مختلف المجالات. \n ...(وال)...