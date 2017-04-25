جلسة مباحثات ليبية-روسية لتفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





طرابلس 25 أبريل 2017 (وال )- عقدت صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس جلسة

مباحثات ليبية - روسية بهدف إعادة تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين في

مجالات عدة من بينها النفط والغاز، والكهرباء، والزراعة، والمواصلات.

وترأس جلسة المباحثات عن الجانب الليبي وكيل الشؤون السياسية بوزارة

الخارجية والتعاون الدولي \" لطفي المغربي \"، وحضرها وكيل وزارة المواصلات

ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال

الليبيين، وصندوق موازنة الأسعار، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة

للكهرباء، وعدد من الخبراء والفنيين.

أما عن الجانب الروسي ، فقد ضمت الجلسة نائب وزير الخارجية \" ميخائيل

بغدانوف \" والنائب الأول لوزير التجارة والصناعة \" جليب نيكيتين \" ورئيس

مجلس رجال الأعمال الليبي الروسي \" أرا أبرمان \" وسفير جمهورية روسيا

الاتحادية لدى ليبيا \" إيفان مولوتكوف \" ومجموعة من الخبراء ومدراء

الشركات الروسية.

وتم خلال هذه الجلسة بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة

إمكانية إرسال خبراء ومختصين من كلا البلدين للتعرف على مدى التقدم

الروسي في العديد من المجالات مثل الكهرباء وصناعة النفط والمواصلات

والزراعة، للوصول إلى إبرام تعاقدات في المستقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس \" عبد المجيد

حمزة \" أنه تم خلال الجلسة بحث إمكانية إعادة نشاط التعاون بين قطاع

الكهرباء في البلدين، وإحياء التعاقدات للمشاريع في هذا المجال.

وأوضح \" حمزة \" - في تصريح خص به مندوب وكالة الأنباء الليبية- أنه تم

بحث مدى إمكانية واستعداد الشركات الروسية للعودة الفعلية لاستئناف

أعمالها في ليبيا .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية

للوصول الى اتفاق تعاون مشترك بين البلدين.

وفي مجال المواصلات، أوضح وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق \" هشام

أبو شكيوات \" لمندوب وكالة الانباء الليبية - أنه تم التباحث مع الجانب

الروسي بخصوص إمكانية التعامل مستقبلا لشراء طائرات روسية لتغطية حاجة

المطارات لتغطية الرحلات المحلية ولدول الجوار.

أما في مجال الزراعة وصناعة الأعلاف ، فقد أوضح الدكتور \" أحمد أبوزيد

\" عضو اللجنة التسييرية بوزارة الزراعة في تصريحه لمندوب ( وال ) ، أنه

تم التباحث خلال الجلسة مع المختصين بمجال الزراعة في الجانب الروسي حول

الإمكانيات المتوفرة لديهم في مجال صناعة الأعلاف والمواد الخام وكذلك

الآلات الزراعية ومخازن الحبوب وغيرها من التقنيات التي يمكن توظيفها في

ليبيا، وأنه تم الاتفاق على أن يتم تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرة

الروسية في هذا المجال.

وفي مجال النفط والغاز، أوضح منسق الحفر وصيانة الآبار بإدارة الإنتاج

بالمؤسسة الوطنية للنفط لـ (وال) ، أن الجانب الروسي عرض خلال هذه الجلسة

من المباحثات بعض نشاطات الشركات الروسية المتخصصة والتي لها علاقة

بالصناعات النفطية، وتمت مناقشة إمكانية دخول منتجاتها للسوق الليبي،

وكذلك بحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الصناعات.

وفي ختام جلسة المباحثات، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \"

لطفي المغربي \" أنه تم التباحث مع الوفد الروسي رفيع المستوى في ما يمكن

تطويره في مجال العلاقات بين البلدين، وإعادة تفعيلها بما يخدم المصلحة

المشتركة للبلدين في مختلف المجالات.

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