وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية.
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 18:28:00
\n طرابلس 25 أبريل 2017 (وال )- التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي \nبحكومة الوفاق الوطني \"محمد الطاهر سيالة\" صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس \nمع نائب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية \" ميخائيل بغدانوف \" والوفد \nرفيع المستوى المرافق له. \n ورحب \" سيالة \" في مستهل هذا اللقاء بنائب وزير الخارجية في روسيا \nالاتحادية والوفد رفيع المستوى المرافق له .. متمنيا أن تُستثمر هذه \nالزيارة في تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين. \n ومن جهته عبر \" بغدانوف \" عن سعادته بزيارة ليبيا ، مؤكدا على أهمية \nالتعاون المشترك بين البلدين. \n وتم في ختام الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \n\" لطفي المغربي \" ومديرا إدارتي التعاون ، والشؤون الأوروبية ، إعطاء \nالإذن بالبدء في عقد جلسة المباحثات لمناقشة إمكانية إعادة تفعيل \nالعلاقات الثنائية بين الجانبين الليبي والروسي. \n .. ( وال ) ..