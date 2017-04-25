وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية.



طرابلس 25 أبريل 2017 (وال )- التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي

بحكومة الوفاق الوطني \"محمد الطاهر سيالة\" صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس

مع نائب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية \" ميخائيل بغدانوف \" والوفد

رفيع المستوى المرافق له.

ورحب \" سيالة \" في مستهل هذا اللقاء بنائب وزير الخارجية في روسيا

الاتحادية والوفد رفيع المستوى المرافق له .. متمنيا أن تُستثمر هذه

الزيارة في تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين.

ومن جهته عبر \" بغدانوف \" عن سعادته بزيارة ليبيا ، مؤكدا على أهمية

التعاون المشترك بين البلدين.

وتم في ختام الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

\" لطفي المغربي \" ومديرا إدارتي التعاون ، والشؤون الأوروبية ، إعطاء

الإذن بالبدء في عقد جلسة المباحثات لمناقشة إمكانية إعادة تفعيل

العلاقات الثنائية بين الجانبين الليبي والروسي.

.. ( وال ) ..