رئيس المجلس الرئاسي يلتقى الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية .



طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس

\" ميخائيل بوغدانوف \"نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي \"

فلادمير بوتين \" رفقة وفد روسي رفيع المستوى يضم \" جليب نيكيتين \"

النائب الأول لوزير التجارة والصناعة و\" ارا ابرمان\" رئيس مجلس رجال

الأعمال الليبي الروسي وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا \" إيفان

مولوتكوف \" .

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض

\" محمد سيالة \" وآمر جهاز الحرس الرئاسي العميد \" نجمي الناكوع \" وعدد من

مسؤولي وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي .

ونقل \" يوغدانوف \" في مستهل الاجتماع تحيات الرئيس الروسي \" فلادمير

بوتين\" للسيد الرئيس وتمنياته بأن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة . وقال (

ان زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمالا لزيارة الرئيس \" فائز

السراج \" الناجحة إلى موسكو ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال

تلك الزيارة ) .

وأكد \" يوغدانوف \" اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال

المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية .

وقال ( لقد وعدنا سيادتكم بعودة علاقات التعاون الى سابق عهدها بين

البلدين وسنفي بهذا التعهد ) .

من جانبه رحب \" السراج \" بالوفد الروسي مؤكدا على عمق العلاقات بين

الشعبين الصديقين مبديا حرصه وحرص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

على تفعيل برامج التعاون المشترك وحتى يلمس المواطن النتائج على أرض

الواقع.

ورحب \" السراج \" بعودة الشركات والاستثمارات الروسية ، مؤكدا رغبة

ليبيا في الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات عسكرية وأمنية ،

واستعدادها لتفعيل اتفاقيات التعاون التي تغطي مجالات متعددة أخرى من

بينها الطاقة والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية .

وعبر \" السراج \" عن أمله في أن تساعد روسيا بما لديها من ثقل دولي في رفع

حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وقال ( ان السلاح سيستخدم لمحاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ،

فلا يمكن ان يسمح برفع السلاح في وجه الليبيين ) .

وأكد \" السراج \" ان خطابنا لا يسعى الى التصعيد أو الحرب ، وطالب بأن

تتدخل روسيا بما لديها من علاقات بأطراف النزاع في ليبيا لوقف التصعيد

العسكري غير المبرر في الجنوب الليبي .

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج

التعاون الاقتصادي وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في

ليبيا التي أكد الجانب الروسي أنها ستعود قريبا جدا وان الاستعدادات

جارية لتحقيق ذلك .





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