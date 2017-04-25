رئيس المجلس الرئاسي يلتقى الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 18:01:00
\n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس\n\" ميخائيل بوغدانوف \"نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي \" \nفلادمير بوتين \" رفقة وفد روسي رفيع المستوى يضم \" جليب نيكيتين \" \nالنائب الأول لوزير التجارة والصناعة و\" ارا ابرمان\" رئيس مجلس رجال \nالأعمال الليبي الروسي وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا \" إيفان \nمولوتكوف \" .\n وحضر اللقاء عن الجانب الليبي وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض\n\" محمد سيالة \" وآمر جهاز الحرس الرئاسي العميد \" نجمي الناكوع \" وعدد من\nمسؤولي وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي .\n ونقل \" يوغدانوف \" في مستهل الاجتماع تحيات الرئيس الروسي \" فلادمير \nبوتين\" للسيد الرئيس وتمنياته بأن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة . وقال (\nان زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمالا لزيارة الرئيس \" فائز \nالسراج \" الناجحة إلى موسكو ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال\nتلك الزيارة ) . \n وأكد \" يوغدانوف \" اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال \nالمفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية .\n وقال ( لقد وعدنا سيادتكم بعودة علاقات التعاون الى سابق عهدها بين \nالبلدين وسنفي بهذا التعهد ) .\nمن جانبه رحب \" السراج \" بالوفد الروسي مؤكدا على عمق العلاقات بين \nالشعبين الصديقين مبديا حرصه وحرص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \nعلى تفعيل برامج التعاون المشترك وحتى يلمس المواطن النتائج على أرض \nالواقع. \n ورحب \" السراج \" بعودة الشركات والاستثمارات الروسية ، مؤكدا رغبة \nليبيا في الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات عسكرية وأمنية ، \nواستعدادها لتفعيل اتفاقيات التعاون التي تغطي مجالات متعددة أخرى من \nبينها الطاقة والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية . \nوعبر \" السراج \" عن أمله في أن تساعد روسيا بما لديها من ثقل دولي في رفع\nحظر السلاح المفروض على ليبيا.\nوقال ( ان السلاح سيستخدم لمحاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ، \nفلا يمكن ان يسمح برفع السلاح في وجه الليبيين ) .\n وأكد \" السراج \" ان خطابنا لا يسعى الى التصعيد أو الحرب ، وطالب بأن\nتتدخل روسيا بما لديها من علاقات بأطراف النزاع في ليبيا لوقف التصعيد \nالعسكري غير المبرر في الجنوب الليبي .\nواتفق الطرفان خلال الاجتماع على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج \nالتعاون الاقتصادي وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في\nليبيا التي أكد الجانب الروسي أنها ستعود قريبا جدا وان الاستعدادات \nجارية لتحقيق ذلك .\n \n \n ...( وال )..