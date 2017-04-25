لجنة متابعة وتنظيم عمل المنظمات الدولية والمحلية ورؤساء مراكز الإيواء التابعة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تعقد اجتماع بوزارة الداخلية .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 17:42:00
\n \n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - عقدت لجنة متابعة وتنظيم عمل \nالمنظمات الدولية والمحلية ورؤساء مراكز الإيواء التابعة إلى جهاز مكافحة\nالهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية اجتماعها التحضيري التشاوري الخامس \nصباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية.\nوبحسب مكتب الاعلام المني بالوزارة فقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد \nمن المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مراكز الإيواء وإحتياجاتها .\n \n \n ...( وال )...