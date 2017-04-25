لجنة متابعة وتنظيم عمل المنظمات الدولية والمحلية ورؤساء مراكز الإيواء التابعة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تعقد اجتماع بوزارة الداخلية .





طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - عقدت لجنة متابعة وتنظيم عمل

المنظمات الدولية والمحلية ورؤساء مراكز الإيواء التابعة إلى جهاز مكافحة

الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية اجتماعها التحضيري التشاوري الخامس

صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية.

وبحسب مكتب الاعلام المني بالوزارة فقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد

من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مراكز الإيواء وإحتياجاتها .





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