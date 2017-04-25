رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.



طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس رئيس

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \" مارتن كوبلر \" .

وأطلع \" كوبلر \" \" السراج \" خلال هذا اللقاء على نتائج اجتماعاته في

نيويورك على هامش جلسة مجلس الأمن التي بحثت تطورات الوضع في ليبيا .

كما تناول الاجتماع الخطوات القادمة لإنجاح العملية السياسية في ليبيا

.

وأكد \" كوبلر \" ان المجتمع الدولي متفق على أن لا مجال للحل العسكري

في ليبيا وان الحل الوحيد يصاغ على طاولة المفاوضات .

ومن جانبه أوضح \" السراج \" ان الحوار الجاد يقضي بإنهاء كافة عمليات

التصعيد العسكري وإعلان وقف إطلاق النار في الجنوب الليبي .





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