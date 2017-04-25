رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 17:08:00
\n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس رئيس \nبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \" مارتن كوبلر \" .\n وأطلع \" كوبلر \" \" السراج \" خلال هذا اللقاء على نتائج اجتماعاته في \nنيويورك على هامش جلسة مجلس الأمن التي بحثت تطورات الوضع في ليبيا . \n كما تناول الاجتماع الخطوات القادمة لإنجاح العملية السياسية في ليبيا\n. \n وأكد \" كوبلر \" ان المجتمع الدولي متفق على أن لا مجال للحل العسكري \nفي ليبيا وان الحل الوحيد يصاغ على طاولة المفاوضات . \nومن جانبه أوضح \" السراج \" ان الحوار الجاد يقضي بإنهاء كافة عمليات \nالتصعيد العسكري وإعلان وقف إطلاق النار في الجنوب الليبي .\n \n \n ...( وال )..